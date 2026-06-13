＜MUSIC AWARDS JAPAN 2026授賞式＞◇13日◇TOYOTA AREANA TOKYO最優秀アルバム賞にFujii Kaze「Prema」が輝いた。プレゼンターには女優の松たか子（49）がオフショルの黒いサテンドレス姿で登場した。「私自身も音楽を聴いてたくさん力をもらったり涙を流したり、音楽を聴くことがしんどい時もいつも音楽はそこにあって、いつか耳を傾ける日を待っていてくれる、そんな存在が音楽です」と語った。Fujiiは「神に感謝。そしてこのア