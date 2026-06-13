【モデルプレス＝2026/06/13】元ばんばんざいの流那（るな）の妹で、ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜／以下「今日好き」）に参加していた莉那（りな）、同じく「今日好き」に参加していた田中陽菜（たなか・ひなた）、そして田中陽莉（たなか・ひより）が6月13日、愛知・COMTEC PORTBASEで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026