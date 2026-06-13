【モデルプレス＝2026/06/13】星野源が6月13日、国際⾳楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（＠TOYOTA ARENA TOKYO）のレッドカーペットに登場した。【写真】星野源、激変ビジュアル◆星野源、ピンクベージュヘアが華やか星野は数日前にイメージチェンジを果たしたばかりのピンクベージュヘアをかきあげたスタイルで登場。ブラックスーツの落ち着いた雰囲気でゆっくりとレッドカーペットを歩いていた。◆「MUSIC AWARDS JAPAN 2