男のコを落とすためには、テクだけじゃなくて、お洋服の仕掛けも必要不可欠！そこで今回は、中川紅葉とともに、清楚ガーリーな王道アイテム「プリーツスカート」の着回しコーデを4つご紹介します。ガーリーにもスクール風にも着こなせる優れものです♡Item着回すアイテムはこちら♡プリーツスカートプリーツミニで清楚ガーリーに変身シンプルで使い勝手◎な万能プリーツ。シャツやカーディガンとあわせれば、スクールガ