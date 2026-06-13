読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！平凡な私にはもったいないほど、やさしくてハイスペックな自慢の彼氏。しかし、そんな幸せな日々は、マウント気質の同僚によって少しずつ壊されていきました。彼を奪おうとする露骨な嫌がらせの末路とは…！“平凡な私”に訪れた幸せ♡私には、誰もが羨むようなイケメンで、仕事もできる自慢の彼氏がいました。地味な私にはもったいないくらい素敵な人で、毎日が本当に幸せ