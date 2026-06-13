MUSIC AWARDS JAPAN2026 サカナクションが13日、 TOYOTA ARENA TOKYOで開催の「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」に登場。「怪獣」が最優秀ロック楽曲賞を受賞し、山口一郎は「感無量です。やった！」とコメントした。「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」とは、「MUSIC AWARDS JAPAN」（MAJ）は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞。日本の音楽業界主要5団体(日本レコード協会、