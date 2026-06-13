Ｊリーグは１３日、ＭＵＦＧ国立でＪリーグオールスターＤＡＺＮカップを開催した。元日本代表ＧＫ権田修一（神戸）は４位に入ったＪ１ＷＥＳＴの一員としてプレー。１７年ぶりに復活したオールスターには６万人以上の観客が来場した。権田は「いろんなクラブのお客さんがスタンドにいる景色がすごく新鮮。僕も準備から参加させていただいて、これを実現するのはすごく大変なこと。すごくみんなが楽しんでいる空間は最高です」