◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク８―１ヤクルト（１３日・みずほペイペイ）ソフトバンク・小久保裕紀監督が、２年連続１０度目の交流戦優勝に向けた心境を明かした。この日は２回に先制を許したが、３回に近藤が逆転２ラン。野村の２打席連続本塁打などで得点を重ねて大勝した。西武が巨人に敗れたため、再び首位に浮上。２試合を残している日本ハムが連勝した場合は、ＴＱＢ（トータル・クオリティー・バラン