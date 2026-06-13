2026〜27年J1開幕カードJリーグは13日、シーズン開始を従来の2月から8月に変更する来季の開幕カードを発表し、8月7日に東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で行われるJ1開幕カードは横浜M―鹿島に決まった。7〜9日の第1節で神戸は福岡と、町田はFC東京と対戦。このほか柏―水戸、東京V―川崎、名古屋―清水、G大阪―浦和、C大阪―岡山、広島―千葉、長崎―京都が組まれた。J2とJ3は8日と9日に第1節を実施。J2は藤枝―仙台や