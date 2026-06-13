アメリカがイランとの戦闘終結に向けて協議を続ける中、隣国レバノンへの攻撃を続けるイスラエル。一体なぜなのか？イスラエルで上映禁止になっているドキュメンタリー映画からは、その背景にあるとみられるネタニヤフ首相の汚職事件の存在が浮かび上がる。報道特集の取材に応じた映画監督は、戦争と汚職事件との“つながり”について話した。【写真を見る】上映禁止となったドキュメンタリー映画「ネタニヤフ調書」の一部「自由な