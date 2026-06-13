元ソフトバンクの和田毅氏（45）が自身のYouTube「和田毅ラボ」を更新。現ソフトバンク監督の小久保裕紀氏（54）から現役時代に怒られた思い出を明かした。現役時代の小久保氏は近寄れないオーラを発していたが、試合中の踏ん張りどころでは必ず（守備位置から）マウンドに来て“ここだぞ”と声をかけてくれたという。和田氏は野球以外で小久保氏に怒られたことがあった。羽田空港で急いでチームの移動バスに乗り込む際、横