◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人2-1西武(13日、ベルーナドーム)勝ち越しのソロを放ったリチャード選手が、試合後にヒーローインタビューでお立ち台に上がり、勝利の喜びと、リハビリ期間中にサポートしてくれた周囲への感謝の言葉を述べました。リチャード選手は、今季開幕前のオープン戦で左手小指を骨折し戦線離脱。下半身コンディション不良なども経て、前日12日に初昇格しました。そしてこの試合では7番ファーストで今季初スタメ