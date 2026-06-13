元サッカー日本代表GKの本並健治氏（61）が13日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜午後6時58分）に出演。車好きあるあるを指摘され、全力で否定した。今回の番組では本並氏と大阪府知事、大阪市長を務めた弁護士の橋下徹氏（56）、漫才コンビのメッセンジャー黒田有（56）がグラングリーン大阪でロケ。全室が億超えの高級タワーマンションで、専用エレベーターで部屋まで車で乗り付けられる部屋を内覧した。本並氏は大の車