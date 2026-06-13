グラビアアイドルの星野琴が、6月9日発売の週刊SPA!6月16日号の人気企画「グラビアン魂」に登場しました。【写真】オトナ女性の魅力がダダ漏れの星野琴さん攻めた内容のイメージDVDが人気の星野さん。グラビアン魂では、あえて顔や体をしっかり見せるために「普通に」撮る形になりました。カメラマンを担当したのは、ヒップホップグループ・スチャダラパーのメンバーで、多方面で活躍するANI。美脚を強調したショットやマシュマロ