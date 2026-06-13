節目のお祝いや毎年恒例のお年玉は、子どもにとっては特別なお小づかいではないでしょうか。しかし大人にとっては親戚づき合いの一環として考える側面もあるのかもしれません。今回の投稿は、そんなお祝い金の記憶にまつわるモヤモヤを投げかけるものでした。『お年玉を親に奪われてつかわれた？よくあること？』投稿者さんは、小学5年生のときに受け取ったお年玉5万円が、母親によって家のローンや生活費につかわれていたと言い