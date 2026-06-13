スズキ「エブリイワゴン」がアップデート2026年5月8日、スズキは軽乗用車「エブリイワゴン」の改良モデルを発表し、同日より発売しました。デザインの刷新や安全・快適装備の充実が図られた最新仕様として注目を集めるなか、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。エブリイワゴンは、軽商用バン「エブリイ」をベースに乗用向けへ仕立てた軽乗用ワゴンです。商用車ゆずりの広い室内空間と、ファミリーカーとしての扱いや