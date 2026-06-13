私はマドカ。来月、夫のリョウが独断で義妹（クミコさん）一家、4人の宿泊を決めてしまいました。娘のエミリからの完全拒絶に、リョウは滑稽なほなど打ちのめされています。「敵」とまで断じられ、良かれと思った提案が「キショい」と一蹴される現実に、ようやく事の重大さを悟ったようです。家族を置き去りにした独りよがりの招待計画がいかに無謀だったか……震えるリョウの姿を冷ややかに見つめながら、私はようやくこの不毛な