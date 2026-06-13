子どもに習い事をさせて「未来の可能性を広げてあげたい」と思っている親御さんは多いと思います。ですが仕事の都合で送迎できなかったり、金銭面で折り合いがつかなかったり……いろいろな事情がありますよね。今回はわが子に習い事をさせたいけれど、環境が整わなくて悩んでいるママのお話です。第15話わが家のペースで【編集部コメント】「今はそんなに焦って上級クラスへ行かせなくてもいい」という結論に至ったアサカさんた