米歌手ケイティ・ペリー（41）が、現地時間12日に米ロサンゼルスのSoFiスタジアムで行われたサッカーW杯（ワールドカップ）北中米大会の米国での開幕戦となった米国−パラグアイ戦を前に行われたセレモニーに登場。シルバーの光り輝くドレス姿で、2024年にリリースした楽曲「Wonder」のレコーディングに参加したノルウェー出身の歌手ティウス・ルカ君（10）とデュエットで披露した。ペリーはその後、恋人でカナダの元首相ジャステ