31年ぶりにフランス・パリで開催される大相撲パリ公演。角界の人気力士である翔猿（追手風）が、突如、路上でパリジェンヌに呼び止められる一幕があった。【映像】翔猿、パリジェンヌと2ショット カメラが捉えた貴重な一コマ日仏文化交流イベント会場では、日本の格闘ファンの間ではおなじみで、フランス出身 “ハイパー・バトルサイボーグ”や“K-1の番長”といった異名で多くの日本ファンに愛されたK-1のレジェンドであるジ