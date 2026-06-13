＜MUSIC AWARDS JAPAN 2026授賞式＞◇13日◇TOYOTA AREANA TOKYO最優秀ガールズアイドルカルチャーアーティスト賞にFRUITS ZIPPERが選ばれた。プレゼンターは、第79回カンヌ映画祭（フランス）で、日本人初の女優賞を受賞した「急に具合が悪くなる」（6月19日公開）主演の岡本多緒（41）が務めた。岡本は黒いロングドレス姿で登場し、「今日はこのようなスペシャルな夜にお招きいただきありがとうございます」と笑顔であいさつした