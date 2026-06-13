ソフトバンクは１３日のヤクルト戦（みずほペイペイ）に８―１で大勝した。これで交流戦は１４勝３敗で貯金は「１１」となった。先発・前田悠が７回１失点と好投すれば、３回に近藤が１３号２ランを放って逆転。その後も野村に２打席連続弾が飛び出すなど、効果的に得点を奪った。小久保監督は「交流戦に入って貯金ができているのは、投打のかみ合わせが良くなっているからだと思う」と好循環を語った。ホークスの試合が終わ