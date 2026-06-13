【モデルプレス＝2026/06/13】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の鎮西寿々歌、櫻坂46の山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）が6月13日、国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（＠TOYOTA ARENA TOKYO）のGrand Ceremonyに出席。関係性を明かす場面があった。【写真】「MAJ2026」ノミネート発表 主要部門にミセス・HANA ・M!LKら◆鎮西寿々歌＆山崎天、撮影現場で宇宙の話司会の菅田将暉から「FRUIT