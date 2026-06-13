TBSの田村真子アナウンサー（30）が2026年6月8日、自身のインスタグラムを更新。ウエディングドレス姿を披露した。田村さんは25年12月に一般男性との結婚を発表していた。父親は元厚労大臣で自民党の田村憲久衆院議員。豪華な振袖姿も田村さんは、白い鳩の絵文字を添えて、純白のドレスにティアラをつけた横顔のショットを含む3枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、純白のドレスを着用。真珠のティアラをつけ