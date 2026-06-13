女優の田中みな実（３９）が、パーソナリティーを務める１３日放送のＴＢＳラジオ「ガスワンｐｒｅｓｅｎｔｓ田中みな実あったかタイム」（土曜・午後６時半）に出演。ゲストの元ＴＢＳでフリーの堀井美香アナウンサー（５４）が、後輩の田中を“べた褒め”した。昨年８月以来の同番組出演だという堀井アナに、田中アナは「ポッドキャストでアサイーボールを食べたことがないっておっしゃってたので」と、人気店のアサイ