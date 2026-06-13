◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武１―２巨人（１３日・ベルーナドーム）巨人が接戦を制し、連敗を２で止めた。小浜をプロ初の１番、７番にリチャードが今季初スタメンに入るなど、前日１２日から５人を入れ替えた打線。初回は１死から松本の右前打をきっかけに好機をつくると、２死二塁でダルベックが左中間へ適時二塁打を放った。同点の２回には１死走者なしでリチャードが左中間席へ決勝ソロをマーク。今季初打席で大