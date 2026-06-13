第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の愛知大会の組み合わせ抽選会が１３日、刈谷市内で行われた。今月２７日に開幕し、順調に日程が消化されれば、決勝は７月２８日にバンテリンドームナゴヤで行われる。今春センバツ４強の中京大中京が優勝候補筆頭。夏はノーシードとなるが、右腕・安藤歩叶投手（あると）、左腕・太田匠哉投手（ともに３年）の２枚看板は強力。春の優勝校で、東海大会準Ｖの享栄は１