将棋の八大タイトルを分け合う藤井聡太六冠＝竜王、名人、王位、棋聖、棋王、王将＝、伊藤匠二冠＝叡王、王座＝が１３日、東京・渋谷区の将棋会館で行われた「将棋フェス２０２６」で「スペシャル対局」を行った。対局前に２人は解説者、対局者の相談役として登壇。敗れていた藤井は「今度は対局者になる。先ほど作戦タイミングを取るのが遅かったので、迷ったら札をあげるのを大切にして熱戦をお届けできたら」と意気込んだ。