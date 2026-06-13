◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽準決勝慶大５―２東北福祉大（１３日・神宮）５年ぶりの優勝を狙う慶大（東京六大学）は昨年王者の東北福祉大（仙台六大学）に５―２で勝利し、決勝に進出した。今秋ドラフト候補左腕・渡辺和大（４年＝高松商）が、２００１年（第５０回大会）の愛知学院大・筒井和也（元阪神）に並ぶ８連続奪三振（対東海大）の大会記録をマーク。８回途中１失点で圧巻の１５奪