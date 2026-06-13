◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク８―１ヤクルト（１３日・みずほペイペイ）ソフトバンク・小久保裕紀監督が、１２日のヤクルト戦で右ふくらはぎに死球を受けて交代した周東佑京外野手について言及した。周東はこの日の試合前練習に参加せず、別メニューで調整した。ベンチも外れ、指揮官は「あしたも（出場は）難しい」と明言。「日本ハムの初戦に、しっかり合わせてもらう」と、リーグ再開後、最初のカードと