◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武１―２巨人（１３日・ベルーナドーム）巨人が西武に競り勝ち連敗を止めた。ケガで出遅れていたリチャード内野手が「７番・一塁」で今季初スタメン出場すると、同点の２回に豪快な勝ち越し１号ソロ。今シーズン初スイングがチームに大きな１勝をもたらし、セ・リーグ首位を守った。―巨人・リチャード内野手の一問一答は以下の通り――ナイスバッティング「ありがとうございます」―本塁打