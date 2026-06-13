女優・仲里依紗（36）が13日に自身のYouTubeチャンネルを更新。フリーアナウンサーで女優・田中みな実（39）がゲスト出演し、絶対にNGな男性のタイプについて語る場面があった。「ダメな男の見分け方」というテーマになると、田中は「恋リアとか見てるとさ、めっちゃ分かるの。なのに自分が渦中にいると気づけなかったりするよね。反対されればされるほど“私はあの人の良さが分かる”みたいに思っちゃうときが、若い頃はあっ