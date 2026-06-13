元中日監督の立浪和義氏（56）が、13日放送のフジテレビ系「ジャンクSPORTS」（土曜後4・30）にVTR出演し、自身が選ぶ母校PL学園（大阪）の歴代ベストナインを発表した。この日は82人のプロ野球選手を生んだ超名門の同窓会特集。番組にはOB7人が登場し、昔話に花を咲かせた。立浪氏は85年に入学。87年には主将としてチームを率い、甲子園春夏連覇を達成した。スタジオのOB7人のうち、元日本ハム片岡篤史氏を除く6人が後輩