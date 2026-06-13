◇第97回都市対抗野球大会西関東予選第2代表決定戦三菱重工East8―2日産自動車（2026年6月13日横浜）三菱重工Eastの新人・小沢周平（早大）が4安打2打点で勝利に貢献した。3―2の7回無死一塁から右中間を破る適時二塁打。7―2の8回にも右前適時打を放ち、終盤の猛攻を演出した。「（11日の）ENEOS戦では自分が決めてやろうと思いすぎて引っ張り気味になっていたので、そこを修正しました。自分の良いところは欲のないバ