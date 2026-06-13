Jリーグは13日、「秋春制」に移行後初のシーズンとなる2026／27明治安田Jリーグ（J1・J2・J3）について、各クラブのホーム開幕カード（全60試合）を発表した。J1第1節は8月7、8、9日に行われ、8月7日（金）の開幕戦では、1993年のJリーグ開幕以来唯一J1の舞台で戦い続けている横浜F・マリノスと鹿島アントラーズがMUFG国立で激突することが決定。18年から続く“金J”開幕も継続されることになる。新シーズン移行前の特別大会