2024年の能登半島地震や豪雨で被災した石川県奥能登地域に住む中学生7人が13日、サッカーW杯北中米大会の日本代表初戦となるオランダ戦観戦のため、成田空港を出発した。サムライブルーのユニホームを着た子どもたちは「試合を見るのが楽しみ。頑張って勝ってほしい！」と満面の笑みで飛行機に乗り込んだ。7人は石川県輪島市、珠洲市、能登町の中学1〜3年生。災害ボランティア団体「ちょんまげ隊」などで作る「トモに能登の未