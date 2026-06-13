国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のPremiere Ceremonyが13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催され、多国籍9人組ガールズグループ・TWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニット・MISAMOがレッドカーペットに登場した。【全身ショット】二の腕すらり…ブラック基調のコーデで登場したMISAMOMINAは胸元が大胆に開いたブラックのドレス姿で、SANAとMOMOは美脚を惜しげもなく披露。レッドカ