バレーボールの世界三大大会の一つ『ネーションズリーグ』で日本時間13日、男子日本代表（世界ランク6位）は開催国の中国（同31位）に勝利し、開幕から3連勝とした。石川祐希キャプテン（30）、小野寺太志（30）、山本智大（31）が試合を振り返り、次戦に向け意気込みを語った。【写真を見る】ポーズを決める小野寺選手2試合ぶりのスタメン復帰で12得点の石川キャプテンQ.昨日のポーランド戦は関係者席からどのような気持ちで観戦