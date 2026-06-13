【ワシントン＝中根圭一】米ワシントンの文化施設ケネディ・センターで１３日、施設名を「トランプ・ケネディ・センター」に改称したのは違法だとして連邦地裁がトランプ大統領の名前の削除を命じたことを受け、建物の外壁から表示を撤去する作業が始まった。トランプ政権は命令の執行停止を求めて連邦地裁と連邦控訴裁に申し立てていたが、いずれも１２日に退けられた。センターの前には足場が組まれ、１３日未明から作業員が