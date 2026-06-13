国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』グランドセレモニーが13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催され、Mrs. GREEN APPLEがレッドカーペットイベントのサプライズに続き、第2部の開幕を飾るパフォーマンスを披露することが伝えられた。【写真】和装スタイルで登場したMrs. GREEN APPLE今年のグランドセレモニーでパフォーマンスを披露するアーティストのラインアップはここまで、FRUITS ZIPPER、Fujii Kaze、H