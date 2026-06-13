13日、天皇皇后両陛下はオランダに向け出発されます。長年にわたり友好関係を築いてきた日本とオランダですが、両国の間には戦争が残した“忘れてはいけない歴史”がありました。【写真を見る】捕虜虐待を覆い隠す日本が作った“やらせ映像”の一部オランダ皇室と親しい関係も…55年前に昭和天皇が訪問の際には激しい抗議天皇陛下（11日）「両国を雅子とともに訪問できることを大変嬉しく思っております」オランダ訪問を前に、こう