NOMELON NOLEMONとAoooが、7月4日24時より放送のオリジナルTVアニメーション『グロウアップショウ ～ひまわりのサーカス団～』の主題歌を担当。また、両楽曲を使用したアニメの番宣CMが、本日6月13日に公開となった。 （関連：日本の音楽を世界へ――YOASOBI、キタニタツヤ、NOMELON NOLEMONら8組出演「Echoes Baa 2026」DAY1レポート） オープニングテーマは、NOMEL