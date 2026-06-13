（花蓮中央社）東部・花蓮県寿豊郷で行われていた日本統治時代から残る鳥居の修復工事が終わった。自動車に衝突されて損傷していたもので、作業は職人によって数カ月かけて進められていた。鳥居は2009年に登録された県の歴史建築「豊田神社参道・遺構」の一部。文化局によると、修復に当たり、材料や工法、構造形式の保存に重点を置き、損傷したコンクリート部分の補修については、可能な限り本来の材料に近いものを使った。また、