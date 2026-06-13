13日に行われた『JリーグオールスターDAZNカップ』。J1 EASTは初戦、コーナーキックからまさかの“秘技”を見せて、会場を盛り上げた。コーナーキックを得ると、ゴール前中央で植田直通、古賀太陽、染野唯月、谷村海那が手をつなぐ。すると高速回転を開始。相手マークを困惑させると、手を放してそれぞれのポジションに散り、クロスを植田が頭で合わせたが、惜しくも得点にはならず。このプレーは全国高校サッカー選手権大会で