Jリーグは13日、2026／27明治安田Jリーグ（J1・J2・J3）について、各クラブのホーム開幕カードを発表した。秋春制に移行する最初のシーズン。2026年8月7日（金）に行われるオープニングマッチは、横浜F・マリノスと鹿島アントラーズの『THE CLASSIC』に決まった。1993年のJリーグ開幕以来、J1の舞台で戦い続けているのは横浜FMと鹿島だけ。低迷からの脱出を目指す名門と、連覇に挑む王者が、『MUFGスタジアム（MUFG国立）』を