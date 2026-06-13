『ママ友トライアングル 〜いつも私が余ってる〜』より【マンガ】『ママ友トライアングル 〜いつも私が余ってる〜』を読む子ども同士の友情から始まるママ友関係は、ときに付き合いの難しさに悩むことがあります。幼稚園のママ友3人組をそれぞれの視点で描いたコミックエッセイ『ママ友トライアングル 〜いつも私が余ってる〜』は、子どもの友情で繋がったママたちの関係の危うさが描かれています。子どものために表面上は穏やかな