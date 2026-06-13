JリーグオールスターDAZNカップが13日にMUFGスタジアム（国立競技場）で行われ、J2・J3 EAST-Aが優勝。試合後には表彰式が行われ、土居聖真がMIPに輝いた。JリーグオールスターDAZNカップは、1日で全7試合を行うトーナメント方式の大会となっており、1試合30分制（前後半なし）となる短時間決着の特別ルールで開催（3位決定戦は20分制）。出場する選手はJ1・J2・J3全60クラブ所属の選手から、ファン・サポーターによる投票と、