６月13日に開催されたＪリーグオールスターDAZNカップ。J１とJ２＆J３の選手が地域ごと６チームに分かれ、１試合30分を軸に対戦するレギュレーションのなか、J１EASTの一員として出場したのが川崎MF脇坂泰斗だ。J１WESTとの３・４位決定戦では、土壇場での佐藤龍之介（FC東京／MF）のゴールを演出し、珍しく自画自賛した脇坂は、PK戦でもトップバッターとして冷静にネットを揺らし、勝利に貢献した。さらに、“オニさん”こと