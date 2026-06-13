FC東京のMF佐藤龍之介がMUFGスタジアム（国立競技場）で躍動し、17年ぶりの“球宴”に足を運んだ6万人を超えるファンを魅了した。13日に行われた『JリーグオールスターDAZNカップ』の3位決定戦は、J1 EASTとJ1 WESTの対戦となり、J1 WESTが2点を先行する展開に。しかしEASTが1点を返すと、試合終了間際には、ドリブルで持ち込んだ19歳の若武者が豪快に右足を振り抜き、試合を振り出しに戻す値千金の同点弾を記録した。これで