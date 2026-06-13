DAZNは13日、年間プランとして提供している『DAZN Soccer』における契約についての声明を出した。DAZNは、同プランにおける契約に関して、「2026年5月30日から6月11日午後8時までの間において、一部月額プランと受け取れる記載がなされていたことが発覚いたしました」と報告。併せて、「その後のお問い合わせ対応においても、一部のお客様に混乱を招くご案内がございました」とし、ユーザーに対して謝罪の言葉を述べた。『DA